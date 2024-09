Mavi Faria Cristina Pereira relata estupro que sofreu aos 12 anos a caminho da escola

A atriz Cristina Pereira, de 74 anos, revelou em entrevista ao jornal O Globo sobre como foi falar publicamente pela primeira vez sobre o estupro que sofreu aos 12 anos de idade.



O relato foi feito durante o Festival de Cinema de Gramado e, segundo a atriz, não foi planejado: "Estávamos na coletiva após a exibição do filme. De repente, apareceu a história do abuso do menino. Destampou um negócio dentro de mim. Não foi planejado, pensado. Quando vi, estava falando. Sabe quando te dá um treco? Me deu um surto."

Para ela, a sensação de contar a história foi uma espécie de "vômito". "No momento em que falei, eu entendi um monte de coisa, valeu por anos de análise. As vezes em que falei isso em terapia, não deram bola. Foram duas vezes, em dois momentos diferentes da minha vida e a reação foi, tipo: 'Ah, esse é um assunto que já superou'. A gente nunca supera, jamais."

Cristina revelou na época que foi vítima de um estupro aos 12 anos quando estava indo à escola. No momento do relato, ela estava em um debato sobre o filme "O Clube das Mulheres de Negócios", em agosto, no Festival de Cinema de Gramado.

Ela relatou na coletiva: "Cheguei no colégio com o uniforme aberto e ninguém se preocupou, só queriam saber por que eu estava chegando atrasada. Quando o Candinho [personagem do filme vítima de assédio] chora, sou eu que choro e são muitas meninas de 12 anos, com aquela menina que estava a caminho do colégio. Mataram aquela menina."

