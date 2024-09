Reprodução A atriz preocupou seus amigos com sua magreza extrema

A mãe da atriz Nicole Kidman , Janelle Ann Kidman , morreu neste final de semana, momentos antes da filha ganhar na categoria de 'Melhor Atriz' no Festival de Cinema de Veneza.



A atriz, que estava na cidade italiana para participar do Festival, mas deixou as pressas para ficar com a família neste momento delicado.

Nicole foi premiada pela sua interpretação no longa "Babygirl". Ao receber o prêmio, a diretora do filme, Halina Reijn, leu uma declaração de Nicole explicando o ocorrido.

A atriz afirma que, após receber a notícia do falecimento da mãe, ela saiu do Festival e foi se juntar à família: "Hoje cheguei a Veneza e logo depois descobri que minha linda e corajosa mãe, Janelle Ann Kidman, havia acabado de falecer."

Na declaração, ela também aproveita para dedicar o prêmio à genitora e fez uma homenagem. Ela diz no texto: "Estou em choque e tenho que ir para minha família, mas este prêmio é para ela. Ela me moldou, ela me guiou e ela me fez".

"Estou mais do que grata por poder dizer o nome dela a todos vocês por meio de Halina. A colisão entre vida e arte é de partir o coração, e meu coração está partido."

A diretora então conclui a leitura dizendo: "Amamos todos vocês, Nicole".



À revista People, um representante da Nicole afirma que "a família está com o coração partido e pede privacidade neste momento".

Relação próxima

Nicole e Janelle sempre foram retratadas como pessoas próximas. A atriz disse ao Sydney Morning Herald que a mãe "deu o incentivo para seguir a carreira que tenho porque sempre quis agradá-la".

"Mas ela também trilhou seu próprio caminho e queria que suas filhas tivessem a mesma oportunidade de trilhar seus próprios caminhos. Minha mãe não necessariamente conseguiu a carreira que queria, mas estava determinada a que suas filhas tivessem oportunidades iguais.Isso me deu a minha vida. E ela me deu a minha vida, ela e meu pai", afirma.

