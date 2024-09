Reprodução Preta Gil abre o coração ao revelar amputação do reto: 'Não posso ter vergonha'

Preta Gil revelou detalhes sensíveis sobre o tratamento contra o câncer. Em entrevista que irá ao ar neste domingo (8) durante a exibição do "Fantástico" (Globo), a artista falou da cirurgia de amputação do reto. A cantora retomou a quimioterapia após a recidiva do câncer, agora com quatro novos tumores.

"Em seis meses, quatro tumores cresceram. Não é fácil, mas a gente não tem outra opção a não ser encarar. Tudo nessa doença é um grande tabu. Eu amputei o reto e não posso ter vergonha, porque é a minha realidade", disse em conversa com a apresentadora Maju Coutinho.

Através das redes sociais, Preta Gil dedicou um vídeo aos seguidores para explicar a cronologia da doença. "No ano passado, em agosto, exatamente um ano atrás, eu tirei meu câncer e amputei meu reto. Nesse um ano, venho fazendo reabilitação com tratamento de fisioterapeutas pélvicos, cirurgiões, médicos oncologistas, enfermeiros. E venho me reabilitando."

"As pessoas acham que eu fiz essa cirurgia agora. Não. Esta cirurgia eu fiz há um ano. Agora, estou em um novo tratamento, com novos focos, em tumores que também serão sanados, também serão curados, com toda minha fé", declarou esperançosa.

A cantora também se manifestou em apoio ao pai após a repercussão da entrevista ao "Conversa com Bial" (TV Globo). "Você dizer a um filho: 'Se você não estiver aguentando, vá', isso é uma prova de amor. Hoje, tenho mais sede de viver", apontou.

