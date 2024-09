Reprodução Vizinho critica Simone Mendes por falta de cuidado com o cachorro: 'Pet é amor constante'

Simone Mendes foi alvo de críticas do radialista Fábio Teruel após o cachorro da cantora ser encontrado perdido pelo condomínio onde moram. Segundo o vizinho, essa não foi a primeira vez que o animal ficou desamparado. Nas redes sociais, ele cobrou maior cuidado da artista e do marido, Kaká Diniz.

"Já encontrei o cachorro de vocês na rua e levei até vocês. Minha esposa também, em outra oportunidade, o encontrou perdido e o levou de volta. Ontem, vimos no grupo que o cachorro estava perdido de novo", iniciou Fábio.

"Minha esposa, preocupada, pegou uma lanterna e, com o segurança do condomínio, foi atrás e o encontrou. Ele tinha caído na piscina da casa ao lado, que parece ser da Simaria. Ainda bem que o encontraram. Pet a gente tem que cuidar, tem que dar atenção, é amor constante. Já se perdeu uma, duas, três vezes. Não dá, né?", finalizou o deputado federal (MDB-SP), indignado.





Simone rebate críticas

Após viralizar o vídeo do radialista, Simone Mendes foi aos Stories do Instagram para se pronunciar e explicar a situação. De acordo com ela, o cachorro foge quando o filho deixa a porta aberta.

"Senta aqui, Jack. Vem cá, vem cá! Sua mãe está aqui ó… Presta atenção, você não pode sair para a rua sem conversar com ela, porque as pessoas estão querendo, elas estão querendo coisar comigo. Você tá me entendendo?", disse, chamando a atenção do animal.

"O Henry abre a porta e você escapa; você não pode ficar escapole! Presta atenção, isso é sério, você não pode ficar escapole! Eu não quero te deixar amarrado, porque você não merece viver amarrado. Eu gosto de você solto. Você tá entendendo? Só que se abre a porta e eu levo a culpa, você sabe, entendeu? Ajuda a reputação da sua mãe! Você tem os pelos hidratados, os dentes todos branquinhos...", acrescentou, brincando.





