Reprodução/Instagram Deolane: áudio de Carlinhos Maia se negando a visitar a amiga na cadeia viraliza

O influenciador digital Carlinhos Maia comentou na última sexta-feira (6) a prisão da ex-colega, a advogada Deolane Bezerra . Em uma sequência de vídeos publicados nos Stories do Instagram, o empresário afirma que se afastou da ex-participante da "A Fazenda" antes da operação policial.

"É uma pessoa que gosto muito, mas existe vida além da internet [...] Para servir de consolo para muitos, a gente se afastou desde a época do Fiuk. A gente não se fala há dois meses. Não sentamos para conversar pessoalmente".

Ele aproveitou o momento para relembrar o câncer que o pai, Virgílio, está enfrentando: "Meu pai está em tratamento de câncer e eu não recebi mensagem [dos familiares de Deolane]".

Áudio antigo

Um áudio de Carlinhos Maia voltou a viralizar nas redes sociais após a prisão de Deolane Bezerra na quarta-feira (4). A influenciadora foi presa numa operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais no Recife.

Na gravação, o influenciador afirma que não vai visitar a amiga na cadeia devido ao suposto envolvimento dela com um chefe no tráfico do morro da Maré, no Rio de Janeiro. O áudio foi divulgado pela advogada no início do ano.

"Que cara**o você foi botar essa corrente no pescoço, menina? Te orienta, mulher, estava tudo indo bem, tudo caminhando direitinho, até as velhas ricas aqui do condomínio já estavam gostando de você, e você desmancha tudo. Deus me livre, se você me fizer ir te visitar na cadeia, você me paga", disse ele, na época.

Prisão

Deolane Bezerra e a mãe, Solange Bezerra, foram presas preventivamente na última quarta-feira, após serem alvos de uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Em uma coletiva de imprensa, o delegado responsável pela ação disse: "As bets eram usadas na lavagem do dinheiro oriundo desse ramo ilegal de jogos".

Após a prisão, a advogada publicou uma carta aberta aos seguidores, e disse: "Estou passando aqui para tranquilizá-los e afirmar mais uma vez que estou sofrendo uma grande injustiça. É notório o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família, mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não pratico e nunca pratiquei crimes".

