Reprodução/Instagram Deborah Secco está aproveitando um dia de praia

A atriz Deborah Secco, de 44 anos, exibiu o seu corpão na noite da última sexta-feira (6) ao compartilhar um vídeo em que se prepara para mergulhar em uma praia.



Com biquíni claro, a musa dá uma ajeitadinha na peça antes de entrar no mar e mergulhar.

O vídeo foi publicado como parte de uma trend no Instagram, que leva a frase: "Não é terapia, mas é terapêutico". Ela explica a importância do mar, do sol e da areia em sua vida.

Agitando a web

Deborah tem tirado o fôlego dos seus seguidores constantemente com suas postagens. Na última semana, ela mandou um recado nas redes sociais sobre a possibilidade de beijar mulheres.

Ela compartilhou uma foto em que usa uma camiseta escrito: "Beije mulheres. Gostoso demais". A atriz está solteira desde abril, quando terminou o casamento de nove anos com Hugo Moura.

A atriz se declarou como bissexual em entrevista ao Leo Dias. Ela afirma que já se relacionou com uma mulher e que teve um romance intenso: "Nem eu sei se foi um namoro. A gente nunca deu um título. Houve uma paixão, encantamento, uma relação e, para mim, foi um namoro".

Ela completa: "No que diz respeito a mim eu falo, eu não tenho problema de falar que eu tive relação com mulher. Não tenho problema de assumir as minhas verdades, porque nem sempre elas são as melhores, mas elas são as minhas verdades".

