Desde segunda-feira (2), Maidê Mahl está desaparecida e está causando uma comoção na internet entre fãs e amigos famosos. A atriz foi vista pela última vez na região de Moema, em São Paulo, desde então não teve mais notícias.

Famosos como Fernanda Paes Leme , Luana Piovani , Thaila Ayala , Ingrid Guimarães , Bianca Bin , Camila Pitanga , Samara Felippo , entre outros que compartilharam a foto da triz pedindo ajuda.



Quem é Maidê Mahl?



Conhecida por seu trabalho como atriz e modelo, Maidê tinha mais de 16 mil seguidores no Instagram. Seu principais trabalhos foram na série “O Rei da TV”, em que intrepretava Elke Maravilha e Vale dos Esquecidos, da Max, como a personagem Giovanna.

Problemas com a saúde mental

Um dos amigos próximos da atriz, o médico Adilon Harley Machado usou as redes sociais para explicar que Maidê estava com problemas em sua saúde mental.

"Existe muita gente que está, atualmente, sofrendo, sem saber o que fazer. A nossa amiga, Maidê, que é uma brilhante atriz, uma modelo muito talentosa, vinha já há algum tempo passando por questões de saúde mental super bem acompanhada com o pessoal do Hospital São Paulo, [pelo qual] a gente é muito grato, e parece que teve um agravamento recentemente e desde segunda-feira a gente não tem informações sobre ela. A gente já acionou todos os órgãos responsáveis", contou nos stories do Instagram.

Ela também agradeceu o carinho que todos estão mandando. "Sei que tem muita gente que gosta da Maidê, que está querendo saber notícias, desculpa gente, não vou conseguir falar com vocês agora. A gente está em contato com a polícia, polícia rodoviária, corpo de bombeiros, com tudo que a gente pode fazer. Mas agora, por favor, se você tiver alguma informação precisa, ligue para os números que estão no feed, ou mande uma mensagem em caixa alta dizendo: 'Eu tenho informação'. Não é algo fácil para ninguém passar."

No post, os amigos deixam o número e descrevem como ela foi vista pela última vez. "Desaparecida. Maidê. Vista pela última vez na segunda-feira (2), em Moema às 15h30, com uma mochila nas costas e vestindo calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom e cachecol xadrez bege. Qualquer informação: (11) 5576-4854 - CAISM (Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental) e (11) 99689-8994 - Delegacia de Desaparecidos".

