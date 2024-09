Reprodução/Instagram Angélica comenta festa com Madonna





Com sua participação no " De Frente com Blogueirinha ", nesta quarta-feira (4), Angélica contou como ela e Luciano Huck receberam Madonna na casa deles no Rio de Janeiro, em 2017.





O momento aconteceu na festa de casamento do empresário musical, Guy Oseary, que estava se casando com a modelo brasileira Michelle Alves. O casal juntou alianças no Cristo Redentor, mas escolheu a casa dos apresentadores para a festança. "Foi um bafo!", contou Angélica.

A apresentadora revelou que a Madonna tinha um dos cômodos só para ela se arumar e que ela super interagiu com os outros convidados. "Ela é tranquila. A gente não fica muito a vontade com a Madonna, mas deixei ela a vontade. A gente deixou ela, não ficamos enchendo o saco dela, falando... deixa ela se sentir bem aqui. Não ficar sendo a Madonna, mesmo ela sendo a Madonna", relembrou.

After no Copacabana Palace

Em maio deste ano, durante o show histórico de Madonna em Copacabana, Angélica e Luciano Huck fizeram um after para a cantora no Copacabana Palace. O apresentador cuidou de todos os detalhes e fez a lista com seletos 70 convidados.

E Luciano Huck foi o organizador da festa, que contou com uma lista seleta de apenas 70 convidados, feita pela cantora e seu empresário.

"Luciano é festeiro", brincou Angélica, que contou que os dois estavam vindo num período de muitas viagens e trabalhos. "No meio disso tudo ele resolveu dar essa festa. Eu sei, é Madonna, mas eu estou cansada", recordou.