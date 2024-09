Reprodução / Instagram 26.04.2023 Márcia Goldschmidt

A apresentadora Márcia Goldschmidt , que ficou conhecida por estar a frente do programa "Mulheres" da TV Gazeta no início dos anos 2000, está envolvida em uma batalha judicial envolvendo a empresa XP Investimentos. A comunicado acusa a corretora de negligência e falhas na condução de seus investimentos , e afirma que teria tido um prejuízo de US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) em seu patrimônio.

Uma notificação judicial foi entregue à empresa, e a medida busca um acordo para a reparação das perdas. De acordo com a defesa da apresentadora, no entanto, é provável que o caso seja resolvido apenas em vias jurídicas.

Na notificação é dito que Márcia teria sido aconselhada, orientada e convencida de fazer alguns investimentos que foram prejudiciais, quando ela estava direcionando o seu patrimônio para a Europa. Entretanto, ela garante que a corretora omitiu os riscos da estratégia.

A XP afirmou em nota que, em respeito à legislação, não iria comentar o caso que estava em andamento na Justiça. "Investimentos fora do Brasil seguem regulações locais e não podem ser avaliados sob a ótica brasileira. A XP preza pela qualidade no relacionamento com seus mais de 5 milhões de clientes, reconhecida pelos prêmios que acumula no seu segmento de atuação."

A comunicadora cedeu uma entrevista à Folha de S.Paulo e afirmou que mantinha seus investimentos em outra instituição financeira até 2010. Entretanto, após se mudar para a Europa, foi convencida a transferir para a XP após um assessor do seu banco migrar para a corretora.

Ela afirma que conheceu a estrutura da XP na Europa, e que a corretora cuidou da abertura das contas e da criação de holdings em Malta. Um preposto na Europa ainda teria sido escolhido para atender Marcia.

"[Isso] Baseado na premissa de que eu estaria preservando meu patrimônio de uma vida inteira de trabalho e de que eu não entendia do funcionamento do mercado europeu", afirma.

Entretanto, um primeiro prejuízo aconteceu em 2020, em uma operação remessa de recursos para as contas na Europa. Era necessário que um valor de câmbio fosse fechado para fazer a transação. O consultor teria optado por aguardar um momento melhor, mas, por conta da pandemia da Covid-19, o dólar só ficou mais desfavorável.

A apresentadora afirma que a corretora dizia que a operação não traria prejuízos: "Mas eu perdi, [perdi] o trabalho de uma vida", diz Márcia.

Por conta da variação do câmbio, Márcia teria perdido mais de US$ 500 mil. Ao tentar recuperar parte do valor, o consultou fez uma operação a termo em dólar, que resultou numa perda de US$ 1,5 milhão.

A apresentadora afirma que o dinheiro dela foi apostado: "Hoje, eu entendo que foi feito uma aposta com meu dinheiro, não um investimento. Uma coisa é você querer proteger, outra é apostar".

A notificação explica que foram diversas transações irregulares que, somando, dera, um prejuízo de US$ 3 milhões. "Esse rombo de uma vida inteira de trabalho está acabando comigo. Não são só perdas financeiras, estou tendo perdas emocionais, porque eu entrei em burnout".

