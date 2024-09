Reprodução/Instagram Geraldo Luís

O apresentador Geraldo Luís compartilhou nesta quinta-feira (5) um vídeo em que se manifesta sobre as acusações de assédio moral que vem sofrendo dentro da RedeTV!.

O apresentador de 53 anos não citou diretamente as acusações, mas fez um desabafo sobre decepções. Ele ainda comenta sobre levar “tapas na cara” depois de estender a mão para alguém.



Geraldo inicia: "‘Fui magoado por alguém que eu amava’. Palmas para você! Você está achando que é o único? A maioria das pessoas que vão te ferrar, te f*der são as pessoas que você mais ajudou, pode ter certeza. As que você estendeu a mão quando ninguém estendia para elas”.

“Você já passou por decepção?’ Muitas! Se tem um cara que já tomou tapa na cara de mãos que eu levantei do chão, esse cara sou eu! Mas faz parte da vida”, continua.

"As pessoas muitas vezes já são doentes por natureza. Só que elas se disfarçam, e aí você vai, porque nós somos do bem, apesar de todos os defeitos. Sou um cara altamente defeituoso, tenho muitos defeitos.”

Segundo o apresentador, a decepção vem de quem mais "ajudamos": "Não adianta ficar olhando para essa decepção, buscando a resposta, porque não vai ter. A resposta está no outro. Nem as nossas respostas, muitas vezes, a gente acha dentro de nós, imagine as do outro.”

Então Geraldo conclui: "Você vai tentar entender o que o outro fez com você? Vire as costas e acabou! Não é guardar mágoa, porque o débito, quem vai carregar é ele. A culpa é dele. E, um dia, a vida: ‘toc, toc, sou eu, estou devolvendo aquilo que você fez para aquela pessoa!’. A vida é um acerto de contas”.





Entenda

O apresentador foi acusado por alguns funcionário de ser grosseiro e desrespeitoso com membros de sua equipe. As queixas foram entregues ao Sindicato dos Radialistas de São Paulo, que investiga a situação das produções do Ultra Show e Geral do Povo.

A RedeTV! nega qualquer problema: "RedeTV! informa que não há denúncias de assédio ou de natureza semelhante registradas no departamento de Recursos Humanos. A emissora reitera seu compromisso em apurar qualquer irregularidade e conduta inadequada que possam violar os princípios éticos e valores da empresa".

A nota continua: "Quaisquer relatos que venham a ser reportados serão tratados com a devida atenção e seriedade, seguindo nossos procedimentos internos e assegurando a confidencialidade e integridade do processo. A RedeTV! preza por manter um ambiente de trabalho seguro, respeitoso e inclusivo para todos os colaboradores".

