A cantora Luka, de 45 anos, abriu o jogo na última quarta-feira (4) em uma entrevista ao Gringacast sobre uma suposta rixa com a cantora Kelly Key , de 41 anos. Ambas as artistas ficaram conhecidas nos anos 1990 e 2000.



Segundo a dona do hit "Tô nem aí", ela nunca teve atritos com Kelly: "Eu nunca tive rixa nenhuma com a Kelly, eu acho ela maravilhosa. Ela é até hoje. É linda, malha pra caramba".

Ela explica o que pode ter causado os rumores que elas teriam uma rivalidade: "Na época, em vez de fazer feat, as gravadoras queriam gerar uma rixa entre nós".

A cantora também afirma que teve que negar sugestões para alisar e pintar os cabelos: "Era aquela coisa, vamos pintar seu cabelo de loiro. Eu falei: 'Não, eu sou eu. Eu sou cacheada'. Eu sempre tive muita personalidade".

Luka ganhou fama com a música "Tô nem aí", que se tornou um hit após entrar na trilha sonora de "Malhação", em 2003. Na mesma época, Kelly estava nas paradas de sucesso com as músicas "Baba", "Cachorrinho" e "Adoleta".

A cantora mora atualmente nos Estados Unidos e comemora os anos de carreira com uma apresentação no Brazilian Day, em Nova York.

