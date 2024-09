Reprodução/Instagram Mãe de MC Kevin e Deolane Bezerra





Após a prisão de Deolane Bezerra , muitos acabaram relembrando seu relacionamento com MC Kevin , que morreu há 3 anos. Um dos pontos retomados e que a relação da advogada com a mãe do funkeiro, Valquíria Nascimento não existe mais. Até a filha do cantor se afastou da influenciadora.





Deolane sempre falou com muito carinho sobre Soraya e dizia que ela deveria ficar com toda a herança, além dos direitos autorais, que daria algo em volta de R$ 60 mil por mês.

Desentendimento

Assim que o cantor morreu em 2021, Deolane e Valquíria se desentenderam por alguns meses, mas logo fizeram as pazes em prol do "legado" deixado por MC Kevin.

Mas, a trégua não durou muito tempo já que Deolane ganhou muita fama após a morte do funkeiro, o que deixou a sogra desconfortável, já que a ex-nora estava lucrando muito com a imagem do filho.

O ponto de ruptura foi quando a Val se casou em 2023 e Deolane e sua família não foram convidadas. As duas pararam de se seguir nas redes sociais.