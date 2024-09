Reprodução/Instagram Thiago Fragoso





Thiago Fragoso desabafou e disse que nos últimos tempos está mais difícil dele conseguir papéis em produções por ser um "homem hétero branco"."Em cada novela ou série, eu tenho a chance de fazer um personagem. Ou sou eu, ou o Jonas Bloch , ou o Herson Capri , ou o namorado da Larissa Manoela , que também é loiro de olhos azuis. Entrou um não pode mais ter homem hétero, branco. Estamos vendo esse questionamento pela mudança do status quo. Eu tenho uma chance por novela", exclamou ele em entrevista à Folha de São Paulo.





Após 23 anos na Globo, o contrato com a emissora foi encerrado no ano passado e desde então, o ator tem que lidar com problemas que ele não imaginava anteriormente. "Não tinha que me preocupar com plano de saúde, com nada, só em fazer o meu trabalho", prosseguiu.

"Quanto menos você aparece, mais o personagem aparece. Isso para mim sempre foi um norte. Mas vivemos uma época em que tem gente escalando pela internet, de acordo com o número de seguidores", comentou.



Internet

Mas, ele completou que a internet é uma excelente fonte de renda para quem está fora da televisão: "Ali tudo bem eu ser como sou: branco, hétero, casado, com dois filhos. Ali não tem problema. As pessoas que me seguem sabem que sou assim".