Reprodução Neymar é detonado após ignorar mêsversário da filha Helena nas redes sociais

Nas redes sociais, Neymar Jr. está sendo criticado por não prestar nenhuma homenagem ou declaração para a filha Helena, fruto do envolvimento com a modelo Amanda Kimberly. Nesta terça-feira (3), a caçula completou 2 meses e foi celebrada em uma festinha caseira.

Amanda Kimberly festeja o 2º mês da filha

A ex-participante do reality "Are You The One?" (MTV) mostrou nos Stories do Instagram a preparação de uma comemoração intimista para celebrar o segundo mês de vida da filha com Neymar Jr.

A data também serviu para Amanda Kimberly publicar o primeiro ensaio fotográfico de mãe e filha. "Baby, eu estive esperando minha vida inteira por você", dedicou a modelo.

Neymar se abstém de declarações

Morando na Arábia Saudita com a namorada Bruna Biancardi e a filha Mavie, Neymar Jr. não se manifestou sobre o mêsversário da caçula Helena. A falta de atitude do jogador não passou despercebida pelos internautas.

Nos Stories do Instagram, Neymar compartilhou a rotina normalmente e chegou até a dedicar uma homenagem ao jogador Luis Suárez, que anunciou a aposentadoria da seleção do Uruguai na mesma data.

Enquanto Neymar passou batido pelo mêsversário da filha, a irmã Rafaella Santos se manifestou na publicação de Amanda Kimberly. "Pituca", escreveu a madrinha da criança.

Situação gerou críticas ao jogador

Nas redes sociais, o comportamento de Neymar foi alvo de críticas. "É tão triste que o pai aja como se essa criança não existisse. Não é culpa dela ter nascido. Ele age como se não tivesse vivido o ano passado inteiro traindo Bruna, mas atribui todos os seus erros como um homem de 32 anos a um bebê", disse uma internauta no Instagram.

"Sério que o Neymar não vai postar nada para Helena? Logo ele que é pai de Instagram… por isso que eu digo que ele é pai de um filho só", detonou uma usuária do BlueSky.

"O Neymar vai ser um lixo de pai para Helena, que nada teve a ver com a safadeza e a má índole dele", acrescentou outra internauta, revoltada.



A filha caçula de Neymar está prestes a completar dois meses
Helena é fruto do envolvimento de Amanda Kimberly com Neymar
Amanda Kimberly amamentando a filha
"Estive esperando por você a minha vida inteira", escreveu Amanda na legenda
Helena fez a primeira sessão de fotos com a mãe
Helena nasceu no dia 3 de julho





