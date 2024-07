Reprodução Do romance fake à acusação: entenda a confusão entre Fiuk e Deolane

Parece que a amizade colorida entre Deolane Bezerra e Fiuk acabou de vez! Nesta terça-feira (2), a advogada fez uma transmissão ao vivo detalhando os bastidores da desavença com o herdeiro de Fábio Jr. Esse, por outro lado, também se manifestou rejeitando as acusações da influenciadora e lamentando o desfecho da amizade.

Entenda como a relação foi de romance fake à troca de acusações:

As primeiras interações públicas entre a dupla aconteceu em novembro de 2023, durante a Casa da Barra, projeto idealizado por Carlinhos Maia. Na ocasião, o humorista filmou uma conversa entre Deolane e Fiuk e brincou sobre uma suposta 'tensão sexual'. Reprodução Após a repercussão do vídeo, internautas passaram a comentar o suposto flerte entre a advogada e Fiuk. Depois disso, a dupla surgiu mais vezes junto, sempre brincando sobre a tal 'tensão sexual'. A frequência das 'brincadeiras' levou os internautas a de fato apoiarem Fiuk e Deolane como um casal. Diante disso, eles passaram a fomentar ainda mais que estariam vivendo um caso. Reprodução O romance falso começou a gerar problemas em maio. Na ocasião, Deolane e Fiuk surgiram deitados na cama explicando para os seguidores que eles não estavam juntos como um casal. Reprodução "Vou deixar muito claro aqui para você, a gente é amigo, não é?", iniciou o ex-BBB. "Somos", concordou Deolane. "Estou liberado? Fala para todo mundo ouvir, porque eu tenho uma mulher decepcionada comigo achando que a gente está tendo uma coisa séria", revelou ele. "Meninas, Fiukera está liberado", concordou a advogada. Reprodução Após o episódio, a dupla reapareceu outra vezes, sempre deixando claro que não viviam um romance. Diante disso, a frequência da aparição conjunta também diminuiu e os rumores cessaram. Reprodução Na última sexta-feira (28), Deolane Bezerra deu entrevista ao programa "Fofocalizando" (SBT), em que revela nunca ter sequer beijado o ex-BBB. Além disso, a advogada insinuou a possibilidade de Fiuk ter se apegado a ideia deles formarem um casal, mesmo o sentimento não sendo recíproco. Reprodução Após viralizar a entrevista, Fiuk surgiu nas redes sociais, chateado com a declaração da advogada. "Eu ia falar sobre o lance da entrevista da Deolane, mas, no final das contas, todo mundo viu, todo mundo acompanhou, todo mundo sabe. Eu também não vou fazer o papel de tirar a pose dela de menina má. Tá tudo certo. Eu sou muito grato por tudo que aconteceu e o resto é resto. Quer falar, fala. Quer contar história, conta", disse o herdeiro de Fábio Jr. Reprodução Com a resposta de Fiuk, muitos internautas entenderam que Deolane estaria mentindo sobre nunca ter ficado com o ex-BBB. A insinuação de que teriam, sim, tido um caso deixou a advogada revoltada, ao ponto de tirar satisfações com o cantor. Reprodução "Qual é amigo? Falei algo que te chateou na entrevista? Para você estar dando a entender que rolou algo? Agora sou eu que não estou te entendendo! Sempre falei de você com muito carinho", escreveu a advogada, em uma troca de mensagens privadas. Reprodução Em resposta, Fiuk reafirmou que ficou chateado e apontou que deixaria claro que eles nunca se relacionaram amorosamente. "Eu achei ainda que tinha sido super generoso na minha resposta, mas daqui a pouco eu faço questão de postar de novo, eu vou dizer que não aconteceu nada. Se o que tá incomodando é isso aí", declarou. Reprodução Deolane Bezerra publicou a troca de mensagens nas redes sociais e marcou Fiuk. O ex-BBB ficou incrédulo em ter sido exposto dessa forma. "A troco de quê? Mano, continuo até agora sem entender nada, mas eu volto a dizer, eu vou continuar sendo grato por tudo de bom, eu não vou pegar pilha com esse trem ruim não". Reprodução Nesta terça-feira (2), Deolane Bezerra se manifestou em uma transmissão ao vivo, onde detalhou os bastidores do desentendimento com Fiuk. Segundo a advogada, ela e o ex-BBB fizeram um acordo para reforçar os rumores de romance, devido o engajamento que a situação estava gerando para ambos. Reprodução

Ela também expôs que, depois de um tempo, Fiuk começou a confundir a brincadeira com realidade, passando a investir no romance oficialmente.

"Não estou me achando, não sou a mulher mais linda do mundo, a mais gostosa, etc. Inclusive você já pegou várias menininhas lindas, como você mesmo falou, mas não é o meu estilo amigo. Me perdoa se eu te magoei. Me perdoa se feri o teu ego. Me perdoa se algum momento você construiu algo na sua cabecinha, mas que eu não deixei esperanças", disse a advogada.

A influenciadora aproveitou o momento para acusar o cantor de tentar agarrá-la enquanto ela dormia: "Você tentou me agarrar lá no rancho, amigo. Eu dormindo, e eu fui dormir na rede até 10 horas da manhã lá no rancho. Eu sempre ficava na casa da Barra até o final. Fiquei três dias e vim embora porque você estava me incomodando. Chato, iludido, querendo falar que pegou várias gostosas globais", adicionou.

Deolane também disse que Fiuk é uma pessoa frustrada com a vida. "Você começou a ascender de novo porque você é frustrado, até pelo seu cancelamento do BBB. Fui cancelada pra caramba em 'A Fazenda', mas sai e dei a volta por cima. Se você não sabe lidar, se você prefere se fazer de vítima, você se faz, mas não para cima de mim!".

A acusação de Deolane deixou Fiuk revoltado. "Acabei embarcando na brincadeira, foi leve, a gente dava muita risada. Criei carinho por ela como amiga, não entendo esse ódio dela. [...] Devo ter errado em ter dado corda, em ter curtido ela, curtido a brincadeira. Sobre ficar, eu que encerrei essa história. Falei para ela: 'Vamos parar com essa brincadeira, se a gente é amigo, vamos esclarecer que a gente é amigo'. Uma coisa é a historinha, outra coisa é isso ser verdade".

Fiuk também negou a acusação de ter agarrado Deolane durante a viagem. "Putz, eu não sei o que ela queria no fundo, mas eu continuo na boa. Uma coisa preciso falar para vocês: não sou perfeito, mas luto todos os dias para respeitar as pessoas, as mulheres. Todo mundo que estava com a gente, várias pessoas ouviam da boca dela que eu a respeitava".

Adicionou: "Não sei o que a Deolane queria. Não sei se ela queria que eu fosse para cima dela, e agora tá inventando essa história. Eu gosto de respeitar as mulheres. Fico triste de ela querer me fazer mal de algum jeito. É uma pena, cara", disparou.

"Não consigo ficar com ódio no coração, mas isso é uma coisa séria. Só isso que eu fiquei chateado: de inventar história de que fui para cima. Imagina, de jeito nenhum. Fazer um negócio desses para as pessoas acharem alguma coisa? Não estou entendendo, de verdade mesmo. Era para ser algo leve. Que tudo isso seja um passo para algo melhor e mais tranquilo", finalizou.