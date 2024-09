Reprodução: Instagram Slipmami

A rapper Slipmami abriu o álbum de fotos, na última segunda-feira (02) e colocou o corpo para jogo . A artista, que é ex de MC Cabelinho, ganhou aclamação nos comentários da publicação.



"Lindona, meu amor", enalteceu uma fã da musicista. "Amo muito essa mulher", acrescentou um segundo. "Terminou foi?", perguntou um terceiro. "Já vi, pode apagar", brincou um quarto. "Surra de beleza! Vai devagar, mulher, se não eu não aguento", ironizou um quinto.

Ao que tudo indica, Slipmami e MC Cabelinho não estão mais juntos. Em agosto de 2024, a cantora postou uma foto no stories com uma legenda que dava a entender que a relação chegou ao fim. “O amor não é real, vá pra academia”, afirmou ela. No entando, os dois ainda se seguem no Instagram.

O breve relacionamento entre a rapper e o funkerio iniciou em outubro de 2023, após o término de Cabelinho com a atriz Bella Campos, em agosto do mesmo ano. À época, os artistas musicais consideraram a relação uma amizade colorida.

"Amizade colorida, pegou a visão? Nosso trabalho vai vir sempre em primeiro lugar, e a gente está se conhecendo", argumentou o cantor em 2023 sobre o envolvimento com Slipmami.

