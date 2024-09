Studio Luah Amanda Kimberly abre álbum de fotos da filha com Neymar

Amanda Kimberly encantou os seguidores nesta segunda-feira (2) ao compartilhar as imagens da primeira sessão de fotos da filha, Helena, fruto do envolvimento com Neymar Jr . A bebê é a filha caçula do jogador de futebol.

No perfil do Instagram, a modelo exibiu os registros com a herdeira e comentou sobre a chegada dela.

"Estive esperando por você a minha vida inteira", escreveu ela na legenda da publicação.

A filha caçula de Neymar está prestes a completar 2 meses de vida. Ela é irmã de Davi Lucca, de 13 anos, e de Mavie, de 10 meses.

Veja as fotos de Helena, filha caçula de Neymar

A filha caçula de Neymar está prestes a completar dois meses Studio Luah Helena é fruto do envolvimento de Amanda Kimberly com Neymar Studio Luah Amanda Kimberly amamentando a filha Studio Luah "Estive esperando por você a minha vida inteira", escreveu Amanda na legenda Studio Luah Helena fez a primeira sessão de fotos com a mãe Studio Luah Helena nasceu no dia 3 de julho Studio Luah





