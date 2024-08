Reprodução Amanda Kimberly mostra Neymar assistindo ao nascimento da filha Helena

A modelo Amanda Kimberly, mãe da terceira filha de Neymar Jr., Helena, chamou atenção dos seguidores do Instagram ao revelar que uma pessoa estava se passando por ela na rede social.



Através dos Stories, a ex-participante de "Are You The One?" (MTV) divulgou um perfil falso, que já contava com 23,2 mil seguidores.

Na biografia da conta falsa, que levava a foto e o nome dela, o golpista chamava atenção para jogos de azar online, afirmando ter faturado R$ 100 mil com caça-niqueis.

"@ fake aplicando golpes, quem puder denunciar, agradeço", alertou Amanda Kimberly na publicação.

Modelo mostra filha com Neymar pela primeira vez:

Amanda Kimberly mostra Helena pela primeira vez Reprodução/Instagram Amanda Kimberly registra detalhes do banho da herdeira Reprodução/Instagram Helena, filha de Neymar, acomodada no bebê conforto Reprodução/Instagram Modelo agradeceu equipe médica que realizou o parto de Helena Reprodução/Instagram Amanda Kimberly mostra bastidores do parto de Helena Reprodução/Instagram Neymar e Davi Luca assistindo o nascimento de Helena Reprodução