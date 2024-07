Reprodução Neymar: modelo grávida terá decoração em ouro na maternidade; veja

Nesta sexta-feira (19), a modelo Amanda Kimberly publicou fotos da filha pela primeira vez. A criança nasceu no dia 3 de julho, em um hospital na capital paulista. Helena é fruto do relacionamento casual entre Amanda e o jogador de futebol Neymar Jr.



Através do Instagram, a ex-participante de "Are You The One" (MTV) compartilhou a foto do pé da bebê logo após o parto. "Meu mês favorito, julho", escreveu em inglês.

Além disso, nos Stories, Amanda Kimberly também mostrou a filha acomodada no bebê conforto. A publicação antecedeu outras fotos que mostram mais detalhes da nova rotina de maternidade e alguns registros do parto.

Em uma dessas, Amanda agradeceu as profissionais que atuaram no nascimento da herdeira. "Você foi tão incrível com nós duas, jamais esquecerei cada palavra e cada gesto de carinho que teve comigo no momento mais especial da minha vida", dedicou para a fotógrafa.

Amanda Kimberly mostra Helena pela primeira vez Reprodução/Instagram Amanda Kimberly registra detalhes do banho da herdeira Reprodução/Instagram Helena, filha de Neymar, acomodada no bebê conforto Reprodução/Instagram Modelo agradeceu equipe médica que realizou o parto de Helena Reprodução/Instagram Amanda Kimberly mostra bastidores do parto de Helena Reprodução/Instagram