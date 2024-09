Reprodução/Instagram Obi Ndefo morre aos 51 anos





O ator norte-americano Obi Ndefo morreu aos 51 anos. Conhecido por seus trabalhos em "Dawson's Creek" e "Star Trek", ele teve sua morte anunciada através de um post no Facebook feito por sua irmã.





Nkem Ndefo comentou: "Coração partido com a perda do meu irmão mais novo, mas sabendo que ele finalmente está em paz".

A cauda da morte do astro não foi compartilhada, mas vários fãs dele prestaram suas condolências no post. "Meu coração está partido...Descanse no paraíso, senhor Obi", lamentou.

O ator também era conhecido por seu trabalho na organização sem fins lucrativos Arts Alliance for Humanity, que levava arte para escolas de baixa renda.

Próteses

Obi passou por momentos difíceis nos últimos anos quando perdeu as duas pernas em um acidente de caso. Ele estava guardando as compras quando foi atropelado.

O ator abriu uma vaquinha online para comprar pernas protéticas e deixar sua casa mais acessível. Ele arrecadou mais de 200 mil dólares.