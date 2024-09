Duda Cardim Teoria do ‘glow up’ envolve encontrar uma celebridade parecida com você

E

ncontrar sua melhor versão pode ser bem mais simples do que você imagina, de acordo com esta hipótese levantada nas redes sociais. Uma teoria que promete ser a melhor dica para o glow up , ou seja, para uma transformação positiva, está bombando no TikTok . Segundo influenciadoras da plataforma, é preciso encontrar uma celebridade que seja parecida com você . Vem que a gente te explica melhor!

Você já reparou que as famosas possuem os melhores stylists, cabelereiros e maquiadores? Além de essa equipe toda ser responsável por elas estarem sempre arrumadas, ela também garante que toda roupa ou maquiagem que as personalidades forem usar valorizem seu tipo de corpo e rosto.

Com isso em mente, as pessoas no TikTok começaram a compartilhar vídeos com o ~segredo~ para o glow up . Quer se vestir e se maquiar melhor? Inspire-se na celebridade que mais se parece com você! Parece óbvio, né? Mas a ideia disso é que cada cabelo , look e até o batom foram pensados por profissionais que têm como trabalho encontrar o melhor visual para aquele artista.