Bluesky conquista 1 milhão de adeptos após suspensão do X no Brasil A nossa galera ainda tá com saudades do X, por isso, escolheu o Bluesky, com interface bem parecida ao seu antecessor, viu?

Home

Gente

Parceiros

Capricho

Bluesky conquista 1 milhão de adeptos após suspensão do X no Brasil