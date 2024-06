Reprodução/Instagram Vera Fischer recorda cliques de 17 anos atrás

Vera Fischer acordou nostálgica nesta quinta-feira (13) e relembrou fotos de uma viagem a Miami, nos Estados Unidos, há 17 anos. No Instagram, a atriz abriu o álbum de fotos da época, e arrancou elogios dos internautas.

"Miami - 2007", escreveu ela na legenda da publicação. Entre os registros, Vera aparece de biquíni tomando um banho de ducha, fazendo poses em frente à praia e mais.

"Que bronze maravilhoso. Linda demais!!!", disparou um fã nos comentários da publicação. "Sempre maravilhosa!", comentou outra. "Antes uma princesa, agora uma rainha. Cada dia mais linda", opinou mais um.

Veja abaixo as imagens publicadas por Vera Fischer:

Do fundo do baú! Vera Fischer relembra cliques de viagem a Miami em 2007 Reprodução/Instagram Atriz surgiu de biquíni e exibiu o corpo sarado nas redes sociais Reprodução/Instagram A publicação rendeu elogios dos internautas: 'Sempre maravilhosa' Reprodução/Instagram À época, a atriz já tinha 56 anos Reprodução/Instagram

