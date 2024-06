Reprodução: Instagram Artista passou o dia ao lado da filha

A atriz Vera Fischer visitou Rafaela, primogênita da artista, nesta sexta-feira (14). A loira publicou um texto entusiasmada com o encontro. "Sextou. Com quem? Com minha princesa Rafaelinha", iniciou ela na legenda.

"Gente, o tempo que estou tendo com ela em Sampa é de uma riqueza, de um amor desmesurado e de muita criancice! Morremos de rir de tudo. Das bobagens, das coisas sérias", continuou Fischer.

Artista passou o dia ao lado da filha Reprodução: Instagram

"Minha filha é muito engraçada e eu também, né? Oh,coisa boa! Vou ficar agarrada com ela até o dia de ir embora… Tem sextar melhor? Não", opinou ela. "Pra vocês também uma sexta bem alegre da little mamma", finalizou a artista.

Vera Fischer é uma das atrizes mais conhecidas do Brasil. Um dos papéis mais icônicos da loira é com a personagem Helena, de Manoel Carlos, na novela "Laços de Família". Nos últimos anos, ela também viveu a megera Irina, no folhetim "Salve Jorge", criado por Glória Perez.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Fischer aclamaram o encontro entre mãe e filha. "Agarre e cheire bem muito sua linda princesa, porque chamego melhor e mais fofinho eu desconheço. Cheiro gigante para essas duas crianças!", aconselhou uma internauta. "Sextou com a filhota é tudo de bom nessa vida!", elogiou uma segunda. "Não há nada de mais precioso do que momentos assim. Carinho para as duas!", desejou uma terceira.

