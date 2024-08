Reprodução Instagram Filho de Deolane teve carro apreendido

Giliard Santos, de 20 anos, virou assunto nas redes sociais após ter uma McLaren 720S Coupé apreendida pela Polícia Militar na última quarta-feira (28). O rapaz é filho da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra.



O carro é avaliado em R$ 3 milhões, segundo a tabela Fipe. Segundo o “g1”, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) apreendeu o veículo após constatar irregularidades administrativas.



As irregularidades seriam a cor do carro, que foi alterada, além do fato de que o jovem não tem CNH para conduzir o carro. O caso ocorreu no Tatuapé, Zona Leste da capital.



Deolane se pronuncia

Após a repercussão da situação, a influenciadora veio a público se pronunciar. “Aquele filho da mãe vai tirar habilitação, creio eu. Já tem 20 anos, não posso obrigar a nada. É com ele a sorte. Já fiz as ameaças que eu tinha que fazer na vida dele”, disse.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $ $ $ $ $ $ $ $