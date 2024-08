Reprodução Wikicommons/ Instagram Alexandre de Moraes, Boninho e Elon Musk

Boninho, de 62 anos, usou as redes sociais para tentar mediar o conflito entre o empresário Elon Musk e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A dupla protagoniza um embate público que pode resultar na suspensão do X no Brasil.



Por meio do antigo Twitter, Boninho se ofereceu para conversar com Elon Musk. No entanto, o dono da Tesla sequer respondeu à postagem do marido de Ana Furtado até a última atualização deste texto.



“Vamos conversar sobre o X no Brasil. Talvez eu possa ajudá-lo”, escreveu o brasileiro nesta quinta-feira (29). A postagem alcançou 3,7 milhões de visualizações, somou mais de 28 mil curtidas e ganhou mais de 4,5 mil comentários.



X pode ser suspenso no país?

Alexandre de Moraes ordenou que a rede social nomeasse, em até 24 horas, um representante legal no Brasil, caso não o fizesse, seria suspensa. O X vem contrariando determinações da Justiça brasileira em relação a tirar do ar perfis com conteúdo golpista ou de ataques democráticos.



O prazo de 24 horas venceu às 20h7 de quinta-feira (29). A própria plataforma emitiu um comunicado afirmando que deve ser suspensa no Brasil. “Em breve, esperamos que o Ministro Alexandre de Moraes ordene o bloqueio do X no Brasil – simplesmente porque não cumprimos suas ordens ilegais para censurar seus opositores políticos”, diz o comunicado.

