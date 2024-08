Foto: Canal Brasil Homenagem para Silvio Santos

O apresentador Silvio Santos , que morreu aos 93 anos no dia 17 de agosto, recebeu uma homenagem na edição de 2024 do Prêmio Grande Otelo de Cinema . A premiação, apresentada por Dira Paes e Toni Garrido, ocorreu na última quarta-feira (28) e contou com um momento especial para o comunicador.



O evento , que foi transmitido pelo Canal Brasil, possuiu um momento para artistas que faleceram no último ano . Além do comunicador do SBT, o cartunista Ziraldo, as atrizes Ângela Rabelo e Ilva Niño e o ator Iran Lima foram alguns dos astros que foram homenageados no "In Memorian".

"Elas e eles se foram nos últimos tempos e nos deixaram muitas saudades. Mas sabemos que sempre estarão presentes em suas obras e em nossas memórias afetivas", afirmou a artista Dira Paes.

"A cada edição do Prêmio Grande Otelo fazemos questão de lembrar com carinho e com adimiração desses amigos e dessas amigas com quem dividimos muitos momentos de amor, alegria e afeto", complementou o apresentador Toni Garrido.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .