Suzanna Freitas , filha de Kelly Key, deu o que falar ao dublar as canções da mãe . Em um vídeo postado no TikTok, a jovem reinterpretou alguns sucessos da voz de "Sou a Barbie Girl" e recebeu aclamação dos internautas.

"Dublando as músicas da minha mãe que estão disponíveis no TikTok", escreveu ela na legenda da publicação em que dublou "Cachorrinho", um dos maiores hits de Kelly Key. Após isso, os usuários da rede social compararam Freitas com a mãe.

"A filha da Kelly Key parece mais com a Kelly Key do que a própria Kelly Key", brincou uma seguidora. "Pensei que era a própria Kelly Key", acrescentou uma segunda. "Cara da mãe. Idênticas e muito lindas", opinou uma terceira.

Suzanna Freitas também viralizou ao regravar a canção "Adoleta". "Kelly Key não fez uma filha. Ela fez um clone", ironizou uma usuária do TikTok. "É como se eu estivesse vendo a própria Kelly Key". se chocou uma outra internauta.









