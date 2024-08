Reprodução: Instagram Lauana Prado

A cantora Lauana Prado surpreendeu os seguidores , nesta quinta-feira (29), com um novo visual: a sertaneja voltou para os cabelos escuros . "Vocês piscaram e eu mudei! O que vocês acharam da minha nova versão? A morena de vocês está de volta!", iniciou ela na legenda do vídeo em que aparece com a novidade.

"Cortamos e iluminamos, trazendo leveza e naturalidade para o meu novo momento! Será perfeito para mantê-lo forte, lindo e saudável, com a dinâmica dos shows! Tô apaixonada! Amei essa mistura de caramelo com chocolate e vocês?, perguntou a artista.

Veja abaixo o novo visual da cantora:

Nos comentários da publicação, os internautas foram à loucura com as madeixas escuras da voz de "Cobaia". "Alô, cardiologista… Motivo do colapso foi a Lauana morena", brincou uma seguidora.

"Caiu! Caiu minha pressão com tanta beleza!", acrescentou um segundo. "Chocada com essa entrega, dona Lauana", enalteceu um terceiro. "Morena tropicana é ela mesmo", aclamou um quarto.

