Reprodução/Instagram Karoline Lima se muda para o Rio de Janeiro





Karoline Lima revelou nesta sexta-feira (9), por meio de suas redes sociais, que agora está residindo no Rio de Janeiro. Anteriormente morando em São Paulo com sua filha Cecília, fruto de sua relação passada com Éder Militão, ela mudou-se para a nova cidade com o namorado, Leo Pereira, zagueiro do Flamengo.

"Amigos, preciso contar uma coisa para vocês. Há algum tempo, vocês têm me perguntado: 'Karol, você se mudou para o Rio? Ainda está em São Paulo? O que aconteceu com seu apartamento?'. E a verdade é que sim, já estou morando no Rio há algum tempo. Esperei para compartilhar isso porque tudo estava muito agitado", explicou Karoline.

Durante a revelação, Karoline também expressou sua satisfação com a mudança: "Estou muito feliz, adorando. Meu humor, minha energia, minha vibe, tudo melhora quando estou aqui no Rio, rodeada pelas pessoas que amo. É isso", disse.

Brincando ao se referir a si mesma como uma "quase carioca", ela prometeu mostrar em breve detalhes de sua nova residência. "Estamos em obra, está uma bagunça, mas logo vou conseguir mostrar para vocês alguns detalhes da casa nova", completou.