Reprodução: X Taeil, ex-membro do NCT

O cantor Taeil deixou o grupo de kpop NCT , na última quarta (28), após ser acusado de cometer crimes sexuais . A SM Entertainment, empresa que agenciava o cantor durante os trabalhos na banda, anunciou a saída do musicista com um comunicado.



"Aqui é a SM Entertainment. Recentemente, confirmamos que Taeil foi acusado em um caso criminal relacionado a crimes sexuais. Ao analisar a situação, reconhecemos que o problema é muito sério e decidimos que Taeil não poderia mais continuar as atividades da equipe. Discutimos esse assunto com Taeil e foi decidido que ele será removido do grupo", afirmou a empresa.

A SM ainda disse que Taeil está "ajudando" com as investigações. "Atualmente, Taeil está cooperando fielmente com a investigação policial. Compartilharemos declarações adicionais conforme a investigação avança. Pedimos desculpas profundamente pela controvérsia causada por nosso artista", finalizou.

Moon Tae-il, nome real do cantor, tem 30 anos e iniciou a carreira com o grupo NCT como trainee. Em 2016, o artista entrou oficialmente no grupo musical e, além disso, possui trabalhos como solista. Essa é a quarta saída de um membro do NCT em 2 anos.

