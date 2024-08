Reprodução/Globo Tati Machado tem crise de riso no Mais Você por iguaria chamada "pau carnudo"

Tati Machado não segurou a risada ao vivo no Mais Você desta quarta-feira (28) após ler uma palavra com duplo sentido. A apresentadora, Juliane Massaoka e Fabrício Battaglini, estão substituindo Ana Maria Braga, que foi diagnosticada com Covid-19 .

No teleprompter, a apresentadora precisou ler o nome da iguaria chamada "pau carnudo" e acabou com uma crise de riso.

"Tem o pau carnudo... Sério", disse ela. Tati chegou a se corrigir: "Pão carnudo".

"Tá escrito 'pau carnudo'. Vou defender minha amiga", declarou Ju. Diante da crise de riso, Fabrício tomou a frente: "Vamos seguir. Deixa que eu continuo".

No programa, os apresentadores mostraram comidas que faze parte de um evento gastronômico.

"Olha só, eu li certo, tá? O nome é sugestivo, de um petisco que tem mesmo", explicou Tati.

Veja o momento

Hoje o espírito de quinta série da Tati Machado falou mais alto no #MaisVocê KKKKKKKKKKKKKKK não me aguento com a crise de riso delas pic.twitter.com/KDAI2aT0qh — Tuane (@TuaneCustodio) August 28, 2024





