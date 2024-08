Reprodução/TV Globo Tony Ramos chora durante o Mais Você





Nesta terça-feira (27), Tony Ramos participou o Mais Você, que foi comandado por Tati Machado e Fabricio Battaglini , já que Ana Maria Braga precisou se ausentar ao testar positivo para Covid.





Durante o bate-papo, o ator se emocionou ao falar quando foi internada devido ao vírus Epstein-Barr, que acabou ocasionando um hematoma intracraniano que fe com que ele tivesse que ser submetido a duas cirurgias delicadas. Tony contou sobre o assunto e se emocionou ao falar do retorno aos palcos.

"Não bati, não quebrei, não houve nada. Tive uma extração de liquor da espinha e por ali faz uma cultura e chegaram a uma conclusão que eu tinha o vírus Epstein–Barr, que todos nós temos no corpo, é o que causa a catapora, mononucleose. Eu devia estar com a imunidade muito baixa e o Epstein–Barr despertou, se aproveitou", contou.

Desacordado

Ele relembrou quando sua companheira de longa data, Lidiane, o encontrou desacordado da cama. Segundo o ator, ele não tem memória de ter chegado ao seu quarto.

"Quando ela (Lidiane) entra, ela me vê desfalecido, com o corpo pendendo na cama. Ela ligou para minha clínica geral por vídeo e disse que estava acontecendo alguma coisa comigo. Ela me mostrou para a médica, que mandou uma ambulância", relembrou.