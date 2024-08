Reprodução: Instagram Isis Valverde

A atriz Isis Valverde participou , na última segunda-feira (26), do programa "Sábia Ignorância" , apresentado por Gabriela Prioli. A artista conversou sobre maternidade e revelou momentos de tensão que passou após o nascimento do filho Rael .



“Minha mãe girava ele de um lado, de outro e fui desmaiando na privada [falou a artista sobre como era dar banho no filho]. E foi tudo bem. A amamentação não tive problema, graças a Deus, e aí, com três meses, a minha vida começou a ficar cinza. Chorava do nada, sentada na mesa", iniciou ela.

"Comecei a perceber que tinha alguma coisa muito errada. Foi quando descobri que estava com depressão pós-parto. Foi muito delicado para mim, mas eu saí bem. A minha médica me deu um suporte, eu tomei um negocinho natural que deu para eu sair. Tive um contato bem rápido (com a depressão pós-parto), mas foi bem forte para mim", detalhou a atriz.

A apresentadora Gabriela Prioli também contou que viveu o mesmo que Isis Valverde. "A gente tem dados muito preocupantes no Brasil de índice de depressão pós- parto. Mais de um quarto das mães sofrem de depressão pós-parto e eu acho isso assustador. Eu fui uma dessas mães e eu achava que eu ia arrasar", afirmou.

"Me peguei completamente desequilibrada, não sabia quem era eu, não conseguia comer, só tinha dúvidas, eu só sabia chorar. Foi uma coisa que me pegou completamente desprevenida, embora eu seja uma mulher com imenso privilégio e muito bem informada", relatou ela.

Além da depressão pós parto, Isis Valverde também falou sobre ter se sentido pressionada a considerar a maternidade o "amor da vida". “Você olha para criança e ela nem te olha. Ela chora, faz xixi, aí você pensa: ‘amor da vida? Mas eu não conheço essa pessoa que está aqui. Essa criança, não sei quem é, ela nunca falou comigo", justificou. “É uma relação construída”, rebateu Prioli.

“Fiquei com aquilo guardado dentro da caixinha de culpa (o fato de não sentir o amor logo da cara do filho). E aí, ele, com oito meses, começou a olhar para mim. Fui à academia de manhã cedo, porque tinha esse momento", disse a atriz.

"Cheguei, subi a escada e nesse dia ele olhou para mim e riu. Ele me reconheceu! E foi ali a primeira conexão e tive a certeza que era a melhora coisa do mundo. E é", concluiu ela.

Rael tem 5 anos e é filho de Isis Valverde com o modelo André Resende.

