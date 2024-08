Reprodução: Instagram Maria Venture

A influenciadora Maria Venture retornou , na madrugada desta terça (27), ao hospital para ser internada após sentir dores no corpo . A blogueria havia realizado uma cirurgia para remover a vesícula e recebeu alta na última segunda (26).



"Galera que já fez essa cirurgia, vocês sentiram uma dor horrível nas costas no pós-cirúrgico de vocês?", questionou ela no stories do Instagram. Após esse momento, a jovem voltou às redes sociais e atualizou o seu estado.



"Acabei voltando para o pronto-socorro e me internaram de novo para poderem controlar a dor de perto", afirmou. Mais cedo, Maria Venture abriu uma caixinha de perguntas para falar sobre a cirurgia.

"Como descobriu? Tipo, sentiu dor, algum sintoma em específico?", perguntou uma seguidora. "Desde criança, sofro com dores fortes no abdômen. É algo que tive que aprender a conviver, sempre fiz acompanhamento com gastros, mas nunca chegaram exatamente nesse diagnóstico. Há um mês, conheci o Dr. Rodolfo Pio Di Dario, e ele desconfiado solicitou vários exames. Através da ecoendoscopia, vimos os microcálculos na vesícula", respondeu ela.

