Mayra Dugaich Oasis confirma turnê no Reino Unido em 2025





Os fãs do Oasis têm muito o que celebrar nesta terça-feira, quando foi anunciado que a banda retornou após 15 anos que Liam e Noel Gallagher ficaram sem se conversar.

Os irmãos anunciaram que irão começar uma turnê com 14 datas já confirmadas no Reino Unido e Irlanda, antes de começar a turnê mundial. Mas, agora a questão é: depois de tantas brigas, qual foi a razão para eles toparem voltar?





A mãe da dupla

Segundo informações do tabloide The Mirror, a principal incentivadora foi a mãe deles. Peggy Gallagher, que sempre pediu aos filhos que parassem as brigas e tentassem se resolver.

Em entrevista à BBC Radio 1 em 2017, Liam disse: “Eu falarei com ele algum dia. É tudo muito triste, mas vamos superar isso... Acho que não deve ser legal para minha mãe”.

“Seria ótimo para a minha mãe. Não estou nem aí para a banda. Seria ótimo para os dois irmãos estarem conversando e para a minha mãe. As famílias não têm se visto e meus filhos não têm visto os filhos dele, eu não tenho visto os filhos dele, tudo isso seria ótimo. E então talvez pudéssemos reunir a banda novamente, ou talvez não, mas isso seria ótimo”, continuou.

E em 2023, durante as celebrações do aniversário de 80 anos de Peggy, a matriarca pediu para que os irmãos tentassem conversar mais uma vez. “Peggy disse a Liam para consertar o rompimento e ela espera que haja uma reconciliação genuína”, disse uma fonte ao The Sun. “Peggy estava em um estado de espírito reflexivo e seria o melhor presente de aniversário se eles finalmente dessem alguns passos para consertar a briga”.

O amigo e a noiva

Outro incentivador do comeback da dupla, foi o ex-guitarrista do Oasis, Paul “Bonehead” Arthurs. O amigo em comum dos dois insistiu que eles se resolvem e teve o apoio da noiva do cantor Liam, Debbie Gwyther. Uma fonte próxima disse ao Mirror: “Há anos, Debbie vem tentando fazer com que Liam e Noel façam as pazes. Bonehead é uma das poucas pessoas com quem ambos são amigos e recentemente ele também tem tentado, o que finalmente valeu a pena.”

A volta da dupla

Pessoas de dentro da banda disseram ao jornal que a atmosfera era “elétrica” quando os irmãos se reuniram em “segredo absoluto” para fotografar os pôsteres da turnê, com uma fonte dizendo: “Foi um momento de aperto para mim ter Noel e Liam juntos. Foi preciso muito para que eles chegassem a esse ponto, mas eles estão pensando nos fãs”.

Eles explicaram que “quase ninguém sabia” sobre a sessão de fotos e a sala estava “efervescendo” com boas vibrações enquanto os irmãos tiravam fotos históricas. Eles acrescentaram: “É algo que muitas pessoas nunca pensaram que aconteceria. Mas agora os freios foram tirados - e vai ser uma loucura”.