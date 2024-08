Redação Tom Zé lança reedita o EP “Tribunal do Feicebuqui” em formato digital

O cantor tropicalista Tom Zé, de 88 anos, foi internado na última sexta-feira (23) no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Segundo as informações da esposa e empresária do artista, Neusa Martins, ele teria apresentados sintomas de uma gripe forte e há três dias vem fazendo exames.



Até o momento, não há um diagnóstico claro sobre o quadro de saúde. Entretanto, Neusa afirma que o marido esta com um pouco de anemia e uma fragilidade no rim, mas que esperam ainda resultados dos exames feitos pela cardiologia e infectologia.

É esperado que o cantor tenha alta ainda nesta terça-feira (27). Em conversa com o F5, Neusa afirma: "Se ele está lúcido? As enfermeiras que o digam. Elas estão quase enlouquecendo com o tanto que ele fala", brinca.

