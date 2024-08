Reprodução Lembra dele?cchama atenção por nova especialidade

O ator Jonathan Lipnicki marcou a infância da geração dos anos 2000, especialmente por interpretar o garotinho George Little na saga "Stuart Little". Agora, aos 33 anos, a ex-estrela mirim chama a atenção por uma nova especialidade: o jiu-jitsu.

Conhecido por protagonizar grandes sucessos como "The Little Vampire", "Like Mike" e "Jerry Maguire", Jonathan Lipnicki dedicou sua adolescência ao aprendizado das artes marciais.

Em 2020, após 14 anos de treinos, ele finalmente conquistou a faixa preta em jiu-jitsu brasileiro.

Embora essa nova paixão possa parecer inesperada para o público, ela já era prevista para os herdeiros da família Lipnicki, que possui uma empresa dedicada à promoção do MMA.

Além disso, Jonathan Lipnicki utiliza o trabalho na luta para combater o antissemitismo. Ele e alguns amigos se uniram para garantir que pessoas judias não fossem alvo de bullying e violência.

"Remy [um amigo] começou um grupo onde decidimos garantir que as pessoas chegassem em casa e na sinagoga com segurança. Muitos de nós somos artistas marciais ou possuímos academias de artes marciais, e nem todos somos judeus. Somos apenas pessoas querendo ajudar outras pessoas. Todos devem ter o direito de adorar sem serem discriminados", declarou ao TMZ.

Na fase adulta, Jonathan também se aventura nos bastidores da indústria cinematográfica. Além de ator, ele atua como produtor e faz parte do grupo executivo de uma empresa especializada na produção de filmes.