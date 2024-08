Reprodução/Instagram Wanessa é criticada por participar de chá revelação de Graciele e irmã defende

Wanessa Camargo foi criticada por participar do chá revelação e casamento do pai, Zezé Di Camargo, com Graciele Lacerda no final de semana.

A cantora foi acusada de "desrespeitar" a mãe, Zilu Godoi, por estar no evento do casal. Nos comentários de uma página no Instagram, um internauta apontou que Wanessa seria uma "cobra".

A irmã, Camilla Camargo, fez questão de defender a mais velha. "Quem te disse que ela não respeita? Se minha incentivou que a gente fosse? Vocês falam sem saber das coisas", rebateu ela.

Menino ou menina?

No evento, Zezé e Graciele descobriram que serão pais de uma menina, que se chamará Clara. Além disso, eles aproveitaram para oficializar a união e trocar alianças.

Zezé di Camargo e Graciele Lacerda durante cerimônia de casamento Reprodução: Instagram Zezé di Camargo com Graciele Lacerda e as filhas Wanessa e Camilla Camargo Reprodução: Instagram Zezé di Camargo e Wanessa Reprodução: Instagram Wanessa e Camilla Camargo Reprodução: Instagram





