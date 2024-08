Janaina Nunes Mesmo após traição, Iza pode ter que repartir bens com Yuri Lima

Parece que a relação entre a cantora Iza e o ex-jogador do Mirassol Yuri Lima ganhou mais um capítulo. Segundo as informações do colunista Leo Dias, um funcionário que trabalha em uma loja de calçados no BarraShopping, Rio de Janeiro, teria flagrado um momento de interação entre o ex-casal.

O caso ocorreu na última sexta-feira (23), quando o atleta teria ligado por videochamada para a ex-namorada e mãe de sua primeira filha. No relato, o trabalhador contou que Yuri chamou Iza de “amor” antes de encerrar a ligação.



De acordo com o jornalista, Yuri teria achado que estava sendo discreto, mas que o funcionário rapidamente notou a interação virtual entre os dois. Ele ainda teria mostrado à ex-namorada um sapato que lhe daria de presente.

Retorno à vida de Iza

Yuri Lima voltou a frequentar a casa de Iza após o fim conturbado da relação . A assessoria da cantora afirmou ao iG Gente que os dois não voltaram a se relacionar, mas o jogador vai acompanhar os últimos meses de gestação de Nala.

"Yuri voltou a frequentar a casa da IZA. E é algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar", declarou a equipe.

"Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio. Durante a gestação, eles se viram pouco por causa das agendas corridas, mas isso já era planejado. Agora que IZA entra no oitavo mês da gravidez, é hora de acompanhar os últimos exames e finalizar da forma mais tranquila possível depois de tudo que aconteceu".

Por fim, a assessoria apontou a importância do cuidado com a filha. "A prioridade agora é a Nala. Eles serão uma família para sempre mesmo não estando juntos, afinal ele é o pai da filha dela. A segurança e tranquilidade de mãe e filha são essenciais", concluiu.

