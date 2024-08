Reprodução/Globo/Instagram Preta Gil: Ana Maria Braga manda mensagem após novo diagnóstico da cantora

Ana Maria Braga enviou uma mensagem de apoio para Preta Gil nesta segunda-feira (26) ao vivo no 'Mais Você'. A cantora retomou o tratamento oncológico após contar que o câncer voltou em quatro lugares diferentes do corpo.

"Te admiro muito, menina. Eu e o Brasil inteiro estamos torcendo. Você vai sair dessa. Não tenho a menor dúvida, com essa força toda, e ainda bem atendida como está… Logo vamos te ver nos palcos, passando por esse perrengue grande", declarou a apresentadora.

Preta Gil atualiza estado de saúde

Preta Gil gravou um vídeo no domingo (25) para atualizar o estado de saúde após retomar o tratamento oncológico. A cantora contou que o câncer voltou em quatro lugares diferentes do corpo.

"Remissão é um período de cinco anos onde o câncer pode voltar. Não só no meu caso como no caso de 40% das pessoas que têm um câncer primário e foi o que aconteceu comigo: o meu câncer voltou em quatro lugares diferentes: eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e um nódulo na ureta", completou.





