Reprodução/Instagram Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda se casam durante chá revelação





Zezé Di Camargo surpreendeu Graciele Lacerda com uma cerimônia de casamento durante o chá revelação deles. Após descobrirem o sexo do bebê, o sertanejo decidiu oficializar a união com a influenciadora, com quem vive junto há mais de 11 anos.

"Queria aproveitar a oportunidade, já que estamos juntos. Fiquei sabendo que tem um padre aqui no meio hoje! Graciele não sabe, mas se a surpresa era pra ser grande, a gente vai um serviço completo", disse Zezé, chamando o padre para o local.

"Será eterno e verdadeiro. E outras pessoas vão olhar para vocês assim ' como eu queria que meu marido me olhasse como o Mirosmar olha para a Graciele'. Só não desistam um do outro", disse o Padre.

Rapidamente, Zezé Di Camargo respondeu que sim: "Já faço isso há muitos anos e continuo fazendo".

Chá revelação

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda estão à espera de uma menina! A criança vai se chamar Clara. O cantor sertanejo e a influenciadora fizeram uma grande festa para o chá revelação, que aconteceu em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo, na tarde deste domingo (25).

Com transmissão ao vivo pelas redes sociais, os papais mostraram aos seguidores todos os detalhes do momento da revelação. O evento teve como tema 'O Mundo dos Ursos' e reuniu cerca de 150 convidados, entre familiares e amigos mais íntimos.

