Reprodução/Instagram Graciele e Zezé Di Camargo descobrem sexo do bebê





Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda estão à espera de uma menina! A criança vai se chamar Clara. O cantor sertanejo e a influenciadora fizeram uma grande festa para o chá revelação, que aconteceu em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo, na tarde deste domingo (25).



Com transmissão ao vivo pelas redes sociais, os papais mostraram aos seguidores todos os detalhes do momento da revelação. O evento teve como tema 'O Mundo dos Ursos' e reuniu cerca de 150 convidados, entre familiares e amigos mais íntimos.

Os possíveis nomes do bebê também foram revelados. "Clara ou Kaluanã? Você acertou? Obrigada pela presença", está escrito em uma das lembrancinhas da festa.

Assista abaixo:

🚨VEJA: Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo anunciam que estão esperando uma menina. pic.twitter.com/KK43eW1Q3T — CHOQUEI (@choquei) August 25, 2024





Nas redes sociais, Graciele expressou a ansiedade para o evento. "Chegou o grande dia. Não vou nem falar, né? Que a pessoa aqui acordou toda hora, super ansiosa, eu estou. Para quem estava tranquila, não fiquei. Fui dormir muito tarde. E, mesmo assim, acordei toda hora", contou.

"O chá começa às três horas da tarde, mas a hora da revelação, se Deus quiser, vai ser 17 horas. Então, para quem estava perguntando, 17 horas a gente começa o momento da revelação", completou.

Graciele Lacerda, de 43 anos, e Zezé Di Camargo, de 61, estão esperando o seu primeiro filho juntos.



Anúncio da gravidez

Zeze Di Camargo e Graciele Lacerda surpreenderam os fãs nas redes sociais, nesta quinta-feira (11), ao anunciar que estão esperando o primeiro filho juntos. Em um vídeo narrado pelo casal, eles falam sobre as dificuldades que tiveram para engravidar e passam a mensagem de que “um milagre” pode acontecer.

“A vida nem sempre é fácil, todos nós enfrentamos dificuldades e momentos que nos exigem superação e fé”, começa Graciele. “Houve um tempo em que eu me senti perdida, sem saber qual seria o próximo passo, ou se realmente deveria dar o próximo passo.”

O sertanejo então revela a espera do filho do casal. “Hoje queremos compartilhar com vocês uma bênção incrível que Deus colocou nas nossas vidas. Depois de tanto tempo, tempo de espera, de oração e de esperança, finalmente chegou o momento certo para uma nova vida florescer”

“Estou grávida!”, diz Graciele. “Esse é o nosso milagre, a prova de que Deus sempre sabe o que é melhor para nós e que o tempo dele é perfeito.”