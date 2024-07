Reprodução/Instagram Xamã se derrete por Sophie Charlotte com vídeo dela na praia

Xamã atualizou as redes sociais com um vídeo de Sophie Charlotte. O ator relembrou a presença dos dois na praia do Rio na segunda-feira (22) e se derreteu.

Nas imagens, o cantor registrou a atriz caminhando pela areia em direção a ele.

Para aproveitar o dia de sol, a artista apostou em um biquíni branco simples e completou o look com um óculos de sol e acessórios.

Vale lembrar que Xamã e Sophie Charlotte não escondem mais que vivem um romance. Depois de rumores, o casal foi flagrado aos beijos durante o Festival de Inverno do Rio de Janeiro.

Xamã atualizou as redes sociais com um vídeo de Sophie Charlotte Reprodução/Instagram O ator relembrou a presença dos dois na praia do Rio na segunda-feira (22) Reprodução/Instagram Nas imagens, o cantor registrou a atriz caminhando pela areia em direção a ele Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp