Preta Gil, de 50 anos, que anunciou a retomada do tratamento contra o câncer, compartilhou nas redes sociais neste sábado (24) o primeiro dia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde realiza a quimioterapia. A cantora descobriu o câncer no intestino em 2023.

Acompanhada de amigos e familiares, a cantora gravou Stories no Instagram. "Não mexa comigo, que não ando só", começou ao lado de sua irmã Bela Gil e dos amigos Gominho, Ju de Paulla e João Pedro Modesto.

"Para andar, tem que ser muito bem acompanhada", completou aos risos. "E, se mexer, saiba que está mexendo em uma caixa de marimbondo", brincou Ju de Paulla.





Durante a madrugada, Preta comentou sobre o primeiro dia de quimioterapia nesta nova fase e agradeceu o carinho que vem recebendo.

"Tenho muita coisa pra dividir com vocês, mas estou esperando o momento certo que estarei mais fortalecida, já agradeço todas as mensagens de carinho, força e manifestações religiosas de todas as fés em prol da minha recuperação, muito obrigada."

Retomada do tratamento

A cantora Preta Gil anunciou nas redes sociais nesta quinta-feira (22) que foi internada no Hospital Sírio-Libanês nesta semana e que deverá retornar com o tratamento oncológico. Segundo a artista, sua chegada ao hospital tratava-se apenas de uma consulta de rotina, mas foi contatado a necessidade das novas sessões para o tratamento contra um câncer.

No comunicado, a artista escreve: "Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi contatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico."

"Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Caparelli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Júnior."

