Cintia Abravanel, uma das filhas de Silvio Santos, deixou uma mensagem em sua rede social neste sábado (24), dia em que completa uma semana da morte do ícone da televisão brasileira.



"Família, como galhos de uma árvore, todos crescemos em direções diferentes, mas a nossa raiz continua sendo a mesma", publicou a primogênita nos Stories do Instagram.

Vale lembrar que Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, cancelou sua participação no "Mais Você" da última segunda-feira (19) para apoiar a mãe, Cintia Abravanel, que está abalada com a morte do pai. O ator contou que a primogênita de Silvio não estava se sentindo bem.

"Eu tinha deixado programado para falar com você ao vivo, mas a minha mãe não acordou muito bem. Ela ficou muito emocionada ontem. Estou aqui com ela voltando do Rio para São Paulo", contou o artista.

A "filha número 1" é fruto do primeiro casamento de Silvio Santos com Maria Aparecida Vieira Abravanel, conhecida como Cidinha. Aos 61 anos, ela trabalha como artista plástica, mas segue nos bastidores da emissora do pai como diretora do Teatro Imprensa e diretora cultural do Grupo Silvio Santos. Cintia é mãe de Tiago Abravanel, Lígia Abravanel e Vivian Abravanel.

Morte de Silvio Santos

Silvio Santos morreu aos 93 anos neste sábado (17), em São Paulo. O apresentador, dono do SBT e ícone da TV brasileira, estava internado no Hospital Albert Einstein desde o início do mês.

Em julho de 2024, o apresentador assustou o público ao ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein após ser diagnosticado com h1n1, doença viral que se manifesta como infecção respiratória. Na época, ele passou poucos dias internado.

No entanto, no dia 1º de agosto, Silvio voltou a ser internado por causa de uma nova condição de saúde, que foi mantida em sigilo.



