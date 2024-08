Reprodução/Instagram Day McCarthy é a socialite que criticou e ofendeu a filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

A Justiça condenou nesta sexta-feira (23) a socialite Day McCarthy a prisão por 8 anos, 9 meses e 13 dias em regime fechado, nas acusações de ter cometido racismo contra a filha do casal de globais Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso , a garota Titi.



Entretanto, Day acumula diversos processos e polêmicas em sua vida pública, com intrigas com famosos como Ticiane Pinheiro e Ana Hickmann.

Quem é Day McCarthy?

Nascida em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, Dayane Alcantara Couto De Andrade, mais conhecida como Day McCarthy, mora nos Estados Unidos e se intitula como latina radicada no Canadá.

A socialite ainda se descreve como uma escritora e afirma que seu objetivo é "incentivar a felicidade, a esperança e o pensamento nas pessoas de todo o mundo". Ela também afirma ter se graduado em Belas Artes na New York Film Academy e em Administração na Universidade George Washington.

Em 2015, Day McCarthy foi presa nos Estados Unidos sob as acusações de "mantenedora ou frequentadora de prostíbulo", segundo as informações do Departamento de Polícia do Condado de Henrico, na Virgínia. A pena pelo crime é de até um ano de prisão ou o pagamento de uma fiança de US$ 2,5 mil. Ela teria pagado a fiança.

Bruno e Giovanna



A maior polêmica envolvendo o nome de Day é de 2017, quando foi denunciada por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por publicar um vídeo de ofensas contra Titi Ewbank. Na gravação, a empresária faz comentários racistas contra a filha do casal, que na época tinha apenas 4 anos.



Nas redes sociais, o casal compartilhou que Day foi condenada a pagar uma indenização que deve superar R$ 500 mil, além de confirmar que ela deverá ser pelo crime cometido contra Titi.

Anitta

Nem a cantora Anittar ficou de fora das polêmicas com a socialite. No mesmo vídeo em que profere as ofensas racistas contra Titi, Day McCarthy diz: "ô esperando o processo da Anitta até hoje. O povo não falou: 'Ah, a Anitta vai te processar'. Querida, a Anitta cheira pó sim, cheirou pó na minha frente e eu ainda filmei sem querer e, se me irritar muito, eu posto o vídeo mesmo pra mostrar (...) O resto, eu não sei se fuma ou não. Eu não posso provar. Eu só falo realmente o que tenho provas".

Ela ainda compartilhou uma foto em que estava em uma festa com a cantora e um vídeo no banco de trás de um carro em que Anitta dirige.

A artista negou as informações através de uma nota: "A cantora lamenta profundamente que calúnias absurdas a seu respeito provenientes de correntes de seguidores e likes em redes sociais possam tirar o foco do preconceito, do crime repugnante de racismo e homofobia praticado contra crianças. Anitta se solidariza com todos os que sofrem ataques virtuais por meio das redes sociais e repudia qualquer tipo de preconceito, homofobia, racismo, injúria e mentira. Por fim, a artista faz um apelo para que os meios de comunicação e seus seguidores não deem espaço e credibilidade a discursos de ódio e aproveitadores dessa natureza".

Roberto Justus e Ticiane Pinheiros

Entretanto, essa não é a única polêmica da empresária. Em agosto de 2017, a socialite publicou ofensas sobre a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, que tinha apenas 9 anos.

Na época, os apresentadores ficaram revoltados com a atitude de Day, que comparava Rafaella com o boneco assassino de filmes de terror Chucky e que ela teria sido "separada ainda na maternidade".

Day disse: "Brasileiro quer processar tudo, mas eu moro no Canadá e o Justus não tem cidadania canadense. Pra ele vir aqui me processar, ele teria que ter a cidadania. E outra: as leis aqui [no Canadá] e no Brasil são diferentes. Eu achar a Rafaella Justus feia não é crime, tá? Ela é feia, tem um metro de testa, olho torto, e daí? Eu também sou feia. As pessoas me chamam de feia e é ok, mas chamar a menina de feia não é ok. Esse povo puxa muito o saco de famoso. Vocês acham ela a cara do Chucky mas não têm coragem de falar. Mas eu tenho. Isso porque a Ticiane deu o golpe em velho. Filho de velho nasce com doença".

Ana Hickmann

Ainda em 2017, em novembro, a socialite teve uma queixa-crime aberta em seu nome pela apresentadora Ana Hickmann, após Day chamar Alexandre Júnior, filho da apresentadora com Alexandre Correa, de "horroroso e magrelo nojento". Ela ainda completa: "Esse seu filho é um bicha do caralho! Eita menino bicha ridículo!". Alexandre Júnior tinha apenas três anos na época.

Posteriormente, Day McCarthy veio as redes confirmar que fez a publicação. Entretanto, ela afirma que estava alcoolizada no momento: "ente, hoje eu saí com minha amiga aqui na Suíça e a gente acabou bebendo demais e eu acabei escrevendo aquelas merdas na foto da Ana Hickmann, tava bêbada quando escrevi aquelas coisas".

Ana Hickmann, por sua vez, decidiu responder a empresária: "Como eu disse, eu ia fazer o boletim de ocorrência, foi feito, estou tomando as medidas cabíveis perante a Justiça. Eu acabei de publicar o vídeo que ela teve a ousadia de publicar confessando o que fez e tentando se justificar. Maldade e crueldade não se justifica assim e pelo jeito não foi a primeira vez que essa senhora fez isso, não foi só com meu filho que ela fez isso. Agora nós esperamos ela voltar para o Brasil, não tem problema, tá fora do Brasil, a gente espera, justiça tarda, mas não falha".

