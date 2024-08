SBT Cantor Nahim

A família do cantor Nahim se manifestou nesta quinta-feira (22) após o vazamento do laudo necroscópico, que indica a causa da morte do artista. O ex-participante do "Power Couple" (Record) foi encontrado morto no dia 13 de junho, na residência onde morava em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo.

Através do Instagram, a cunhada Lisa Gomes publicou uma nota lamentando que a informação tenha sido divulgada pela mídia antes mesmo de os familiares terem conhecimento. De acordo com o documento, Nahim morreu por intoxicação de cocaína.

"Lamentavelmente, ficamos sabendo através da imprensa sobre o laudo necroscópico do Nahim, feito pelo Instituto Médico Legal (IML) de Taboão da Serra - SP, que afirma que a morte dele foi causada por intoxicação devido ao uso de substâncias de alto poder viciante", iniciou.

"Temíamos pelo resultado do exame e por esse dia chegar, porque sabíamos que o Nahim estava usando drogas e que por diversas vezes tentamos ajudá-lo a se livrar desse maldito vício. Não queríamos esconder de vocês; queríamos preservar a imagem dele e a alegria que ele sempre transmitiu aos fãs".

Segundo a mulher, o afastamento dos netos e problemas na família favoreceram o quadro depressivo que o cantor atingiu antes da morte.

"Se ele fazia uso de cocaína no passado, não sabemos. O que podemos afirmar, e o que foi dito em recente entrevista por Andreia Andrade, é que as incansáveis tentativas de aproximação com os netos, infelizmente, levaram o Nahim à depressão e ao afundamento nas drogas."

"Pedimos respeito e que compreendam que nunca foi uma situação fácil, principalmente para Andreia, que por diversas vezes nos pediu ajuda para tentar salvar o Nahim. Só sabe quem passa!", finalizou Lisa Gomes, mencionando a então companheira do músico.

