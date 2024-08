Mayra Dugaich Investigação da causa da morte de Nahim é mantida em segredo de Justiça

A causa da morte de Nahim foi mantida em segredo, afirmou Andreia Andrade , ex-esposa do cantor. O artista foi encontrado morto em casa no dia 13 de junho e a versão oficial declara traumatismo craniano, mas as autoridades investigam se ele caiu acidentalmente da escada de casa.

Nos Stories do Instagram, a ex-esposa , que quis impedir a filha mais velha de Nahim tivesse acesso às investigações, contou que o laudo sobre a queda, o atestado de óbito e as demais investigações sobre a morte serão mantidos em segredo até a conclusão do caso.

"Tudo é um processo, um trâmite. Saiu o resultado, e eu pedi para que fosse retirado o segredo de Justiça, mas o juiz indeferiu o pedido para preservar a imagem do Nahim e a investigação", disse ela nesta quarta-feira (21).

"Eu soube que a filha do Nahim contratou o advogado que o defendeu no passado para acompanhar o processo. Se ela não quis saber do pai no enterro, que interesse tem agora? E por que esse advogado se alinhou a ela, sendo que foi contra a mãe? Questionem isso. Alguém pode me responder?", completou Andreia.

Andreia Andrade se emociona ao falar da morte de Nahim

Em entrevista ao 'Tá na Hora', Andreia Andrade contou que Nahim havia usado drogas antes de morrer.

"Eu não sei como está o fechamento da causa da morte, além de saber que houve traumatismo craniano por causa da escada. Eu posso dizer que, além de calmante, o Nahim estava usando outros entorpecentes; foi detectada cocaína no organismo dele", comentou ela.

"No dia em que ele descobriu que era avô, ele se acabou na cocaína. Foi quando eu disse que não dava mais, mas continuei cuidando do Nahim. Eu não o abandonei", disparou.

