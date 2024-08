Reprodução/Instagram Após polêmica, Kéfera mostra corpão com biquíni fio-dental

Kéfera deixou passar batido as polêmicas da participação no programa 'De Frente com Blogueirinha' na noite de segunda-feira (19). Após virar assunto nas redes sociais, a influenciadora compartilhou um vídeo de biquíni .

Nos Stories do Instagram, a humorista exibiu o corpo com um biquíni preto fio-dental. Na gravação, ela posou de frente e de costas, deixando o shape em evidência.

"Bom dia", escreveu ela na legenda da publicação. Em outros vídeos, Kéfera mostrou o treino na academia.

Kéfera explica fim da amizade com Bruna Louise e causa polêmica

Kéfera Buchmann abriu o jogo em relação ao fim da amizade com Bruna Louise . No 'De Frente com Blogueirinha', a influenciadora disse que a então amiga teria se apaixonado por ela e, por isso, as duas teriam se afastado.

“Não houve abertura da parte dela para resolver. Não houve, não. Até acho que, talvez, uns dois ou três anos atrás, ainda houve uma tentativa de aproximação. Ela falou algumas coisas que, para mim, meio que fizeram sentido”, iniciou.

“Ela comentou sobre o que sentia em relação a mim na época. Talvez ela tenha confundido um pouco as coisas”, acrescentou. Blogueirinha rebateu a fala de Kéfera e questionou: “Ela estava apaixonada por você?”.

Buchmann afirmou que sim. “Foi o que estava na DM, mais ou menos o assunto".

Kéfera exibiu o resultado da academia Reprodução/Instagram Kéfera posou de frente e de costas Reprodução/Instagram Kéfera renovou o bronzeado com um biquíni preto Reprodução/Instagram Kéfera ignorou as polêmicas com o seu nome nas redes sociais Reprodução/Instagram





